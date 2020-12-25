У бывшей жены Сергея Фургала проходят обыски по делу "Амурстали"

В Хабаровском крае проходят обыски у бывшей супруги арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.
Следственные действия ведутся в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь", сообщили ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.
Экс-супруга Фургала, Лариса Стародубова, владеет долей в группе компаний "Торэкс". По словам её родственников, за полгода это уже третий обыск.
В рамках дела "Амурстали" ранее была арестована бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. По данным следствия, Алейникова с соучастниками при помощи искусственно созданной кредиторской задолженности планировали похитить свыше 305 миллионов рублей у "Торэкс-Хабаровск", владеющей активами металлургического завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре. Главный бухгалтер, по мнению следователей, собиралась заявить в Арбитражный суд Хабаровского края о взыскании суммы фальшивого кредита, предоставив фиктивные документы. Еще пять человек, которых объявили соучастниками Алейниковой, также были взяты под стражу, отмечает Сибирь.Реалии.
- Сергей Фургал содержится под стражей с июля. Его обвиняют в организации убийств по найму и покушении на убийство. Следствие утверждает, что он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийство двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал все обвинения отрицает.
- Жители Хабаровского края и ряда других городов около полугода проводят акции в защиту Фургала. Они требуют "справедливого суда в регионе", а также суда с участием присяжных.
- На закрытом заседании Басманного суда Сергей Фургал заявил, что обвинение против него основано на показаниях экс-партнера Николая Мистрюкова и бывшего хабаровского сотрудника уголовного розыска, который вышел из заключения по УДО. Мистрюков был арестован в ноябре 2019 года. Впоследствии он дал признательные показания и был отпущен под домашний арест. Мистрюков также владеет долей в "Торэксе".
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