У бывшей жены Сергея Фургала проходят обыски по делу "Амурстали"

В Хабаровском крае проходят обыски у бывшей супруги арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.

Следственные действия ведутся в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь", сообщили ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.

Экс-супруга Фургала, Лариса Стародубова, владеет долей в группе компаний "Торэкс". По словам её родственников, за полгода это уже третий обыск.

В рамках дела "Амурстали" ранее была арестована бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. По данным следствия, Алейникова с соучастниками при помощи искусственно созданной кредиторской задолженности планировали похитить свыше 305 миллионов рублей у "Торэкс-Хабаровск", владеющей активами металлургического завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре. Главный бухгалтер, по мнению следователей, собиралась заявить в Арбитражный суд Хабаровского края о взыскании суммы фальшивого кредита, предоставив фиктивные документы. Еще пять человек, которых объявили соучастниками Алейниковой, также были взяты под стражу, отмечает Сибирь.Реалии.