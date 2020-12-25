Совфед принял закон о штрафах для соцсетей за недопустимый контент

Совет Федерации утвердил закон о штрафах для интернет-провайдеров и сайтов за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора. Теперь документ отправляется на подпись президенту России.

YouTube, Facebook, Twitter и другие аналогичные платформы должны будут самостоятельно выявлять и удалять материалы, которые включены в перечень недопустимых. Среди них – "призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях".

Иностранные сайты будут штрафовать на сумму до одной пятой выручки от годового оборота. В случае с международными компаниями такие рестрикции могут достигать сотен миллионов и миллиардов долларов. Как именно российское государство собирается взимать эти деньги с иностранных компаний, не уточняется.

В свою очередь пользователь теперь получит право оспаривать решение соцсетей о блокировке контента. Он сможет обратиться в Роскомнадзор, который будет уполномочен принять решение о восстановлении доступа. Лицо, посчитавшее себя пострадавшим в этом случае, сможет обратиться в суд с иском о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Это положение коррелирует с другим документом, который на днях был утвержден в третьем чтении Госдумой. Речь идет о законе, разрешающем блокировать социальные сети и сервисы за то, что российская власть посчитает цензурой российских СМИ. Решение принято на фоне недавней критики со стороны Роскомнадзора. Ведомство выражало несогласие с YouTube, Facebook и Twitter из-за того, что их модераторы применяют к российским СМИ те же правила, которые действуют в США и других странах. Ведомству не понравились "участившиеся случаи" маркировок и предупреждений для видео. Чиновники требовали вернуть программу телеведущего Владимира Соловьёва в тренды YouTube.