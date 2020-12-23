Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий блокировать социальные сети и сервисы за то, что российская власть посчитает цензурой российских СМИ. Документ был внесён в парламент 19 ноября и принят в срочном порядке.

Законопроект вводит статус владельца информационного ресурса, причастного к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина России". В случае признания интернет-сайта нарушителем прав и свобод Генпрокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел, Роскомнадзору разрешается его полная или частичная блокировка.

Ранее Роскомнадзор уже критиковал социальные сети YouTube, Facebook и Twitter за применение общих правил модерации к российским изданиям. Ведомство называло цензурой возрастные ограничения YouTube для фильма "России-1" про захват школы в Беслане. Критиковало "участившиеся случаи" маркировок и предупреждений для видео, размещённых в сервисе. Требовало вернуть программу телеведущего Владимира Соловьёва в тренды ютьюба.