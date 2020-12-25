Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на 48 часов

Полиция в Москве задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на 48 часов. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.
По его словам соратников Соболь, после допроса в Следственном комитете её перевели в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища.
Утром в пятницу в квартире соратницы Алексея Навального прошёл обыск. Полицейские изъяли всю технику у юриста, а также у её мужа и дочери.
Ранее Следственный комитет сообщил, что 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины. Очевидно, дело связано с событиями 21 декабря в доме предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Он, по данным журналистов-расследователей, мог участвовать в отравлении Алексея Навального. Упомянутая следователями пожилая женщина, вероятно, является родственницей Кудрявцева.
- Вечером 21 декабря Соболь задержали у дома Кудрявцева. Ранее в то же день Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Собеседник Навального фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года в Томске агентами спецслужбы. ФСБ позднее назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".
- По словам Соболь, она добивалась встречи с Кудрявцевым, чтобы задать ему вопросы о покушении. Активистка утверждает, что позвонила в дверь квартиры, но ей не открыли.
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