Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на 48 часов

Полиция в Москве задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на 48 часов. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

По его словам соратников Соболь, после допроса в Следственном комитете её перевели в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища.

Утром в пятницу в квартире соратницы Алексея Навального прошёл обыск. Полицейские изъяли всю технику у юриста, а также у её мужа и дочери.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины. Очевидно, дело связано с событиями 21 декабря в доме предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Он, по данным журналистов-расследователей, мог участвовать в отравлении Алексея Навального. Упомянутая следователями пожилая женщина, вероятно, является родственницей Кудрявцева.