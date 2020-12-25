СПИД-фонд и НКО Навального объявлены иноагентами

Министерство юстиции России расширило список так называемых "иностранных агентов", включив туда ряд организаций, занимающихся защитой прав человека и проблемами здравоохранения. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказал в своем телеграм-канале глава международной группы "Агора" юрист Павел Чиков.

По его словам, реестр пополнили такие НКО, как СПИД-сервисный благотворительный фонд "Свеча", "Мы против СПИДа" и "Фонд защиты прав граждан". Последний является проектом команды Алексея Навального, а в "Свече" трудились герои фильма Юрия Дудя "ВИЧ в России", указал правозащитник. В то же время, добавляет он, Минюст отказал "Фонду борьбы с коррупцией" Навального и челябинскому диабетическому движению "Вместе" в исключении из перечня иноагентов.

Летом Навальный объявил о ликвидации ФБК и переносе его на другое юридическое лицо. Такое решение было принято из-за того, что суд обязал Фонд выплатить почти 30 миллионов рублей "Московскому школьнику". Бренд ФБК, однако, сохранился. Согласно пояснению на его сайте, все размещенные там "графические, текстовые, аудиовизуальные и иные материалы" принадлежат теперь именно "Фонду защиты прав граждан".

Согласно закону от 2012 года, иностранными агентами признаются организации, занимающиеся в России политической деятельностью и получающие при этом зарубежное финансирование. В пятницу Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий признавать иноагентами физических лиц и общественные объединения без образования юрлица.