Совет Федерации разрешил признавать иноагентами физических лиц

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юрлица, если они занимаются политикой в России и получают зарубежное финансирование.

Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Основанием для признания иноагентом могут послужить такие формы политической деятельности, как проведение митингов и публичных дебатов, распространение мнений о госполитике, действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий, если они проводятся в интересах иностранных источников, отмечает ТАСС.

СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них, но это требование не будет распространяться на публикации интернет-пользователей, в том числе блогеров.

Ранее на неделе Госдума – наряду со множеством других ужесточающих законодательные нормы поправок – одобрила законопроект об иноагентах в третьем чтении. Отдельно в окончательном чтении был принят документ, который вводит уголовную ответственность – до пяти лет лишения свободы – в отношении физлиц-иноагентов, если они не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не отчитываются о своей деятельности.

Российское законодательство об иностранных агентах регулярно критикуется правозащитниками, международными организациями и профессиональным сообществом, которые указывают, что вводимые нормы представляют опасность для развития гражданского общества в России.