Премьер Армении заявил о готовности к внеочередным выборам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов. Пашинян также заявил о готовности уйти в отставку, если так решит народ. Об этом он написал в фейсбуке.

Вместе с тем премьер отметил, что будет готов и дальше управлять страной, если доверие граждан будет восстановлено.

По словам Пашиняна у его оппонентов были все возможности получить народную поддержку и добиться его отставки, но сделать этого так и не удалось. Число сторонников оппозиции достигло минимума, написал Пашинян.

Армянская оппозиция настаивает на отставке Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на которые согласилась Армения в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Они предусматривают переход ряда районов Азербайджану.

Пашинян, в свою очередь, говорит, что подписанное с Баку соглашение, действительно, было плохим для Еревана. Но, по его словам, другого выхода у него не было. На мирном урегулировании настаивали в том числе армянские военные. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха, утверждает Пашинян.