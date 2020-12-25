Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать $57 млрд ЮКОСу

Конституционный суд России фактически разрешил не выплачивать 57 миллиардов долларов по решению Гаагского суда бывшим акционерам ЮКОСа, пишет Би-би-си.
В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные договоры. Это решение распространялось на договор к Энергетической хартии. На документ опирались акционеры ЮКОСа при подаче иска в международный арбитраж.
Конституционный суд разъяснил, что постановление от 2012 года не является документом, согласно которому можно допустить передачу споров в международный суд. Правительство России может подписывать инвестиционные договоры, но споры по ним должны рассматриваться в России. Для рассмотрения их за рубежом нужен отдельный закон, говорится в пояснении.
- Спор России и бывших акционеров ЮКОСа начался в 2005 году.
- Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у её законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.
- Позже это решение было обжаловано Россией и отменено Окружным судом в Гааге. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил решение и вновь обязал Россию выплатить компенсацию в 57 миллиардов долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов в качестве процентов). В решении суда, помимо прочего, указывалось на противоречия в правовой позиции российской стороны, в качестве аргумента была приведена и коллизия с юридическим оформлением аннексии Крыма.
- Основным претендентом на компенсацию может быть бывший вице-президент нефтяной компании и член Совета Федерации от Мордовии Леонид Невзлин, подсчитывал раньше Forbes. В России Невзлин заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию убийств. Он называет свое преследование политическим, настаивает на своей невиновности и удалён из международной базы розыска Интерпола.
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