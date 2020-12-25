Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать $57 млрд ЮКОСу

Конституционный суд России фактически разрешил не выплачивать 57 миллиардов долларов по решению Гаагского суда бывшим акционерам ЮКОСа, пишет Би-би-си.

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные договоры. Это решение распространялось на договор к Энергетической хартии. На документ опирались акционеры ЮКОСа при подаче иска в международный арбитраж.

Конституционный суд разъяснил, что постановление от 2012 года не является документом, согласно которому можно допустить передачу споров в международный суд. Правительство России может подписывать инвестиционные договоры, но споры по ним должны рассматриваться в России. Для рассмотрения их за рубежом нужен отдельный закон, говорится в пояснении.