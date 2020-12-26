У живущего в России Эдварда Сноудена и его жены родился сын

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, живущий в России, стал отцом.

Супруга Сноудена, Линдси Миллс, разместила 26 декабря в интернете свой снимок вместе с мужем и ребёнком. Российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в тот же день сообщил журналистам, что у пары родился сын, и что "здоровье матери и ребёнка отличное".

В начале декабря Кучерена заявлял, что Эдвард Сноуден решил сохранить американских паспорт и получить одновременно российский. Сейчас у него бессрочный вид на жительство.

После разглашения секретных сведений об американской программе электронного слежения Сноуден, работавший в Агентстве национальной безопасности (АНБ), покинул Соединённые Штаты в 2013 году. На родине он объявлен в розыск по обвинению в шпионаже. Сначала Эдвард Сноуден бежал в Гонконг, а затем – в Россию.

Комментируя данные о том, что он хочет получить российское гражданство, сохранив американское, Сноуден подчеркивал, что он и его супруга "останутся американцами, воспитывая сына в духе ценностей Америки, которые они любят, в том числе свободу самовыражения".