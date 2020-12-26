Александра Шестуна могут привлечь по новому уголовному делу

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна могут привлечь к ответственности по новому делу.

Как сообщил ТАСС источник в судебных кругах, Шестуну могут вменить оскорбление судьи. "На протяжении всего судебного следствия Шестун вёл себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, а также переходил на оскорбления", - утверждает собеседник агентства. По его словам, новое уголовное дело может открыть служба судебных приставов.

В пятницу на этой неделе судья Подольского городского суда Московкой области Юферова приговорила экс-чиновника к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлениях. Также суд назначил Шестуну штраф в размере 49 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на 8 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба, взыскав с бывшего руководителя 64,5 миллиона рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. Его супруга Юлия Шестун заявила, что приговор будет обжалован.

До ареста летом 2018 года Александр Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

Во время нахождения под стражей Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства.

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