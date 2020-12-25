Суд приговорил Александра Шестуна к 15 годам колонии

Подмосковный Подольский городской суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима.

Генпрокуратура просила суд приговорить его к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 миллионов рублей, а также требовала взыскать с подсудимого 64 миллиона рублей.

Шестун был обвинен сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: "Мошенничество в особо крупном размере", "Получение взятки в особо крупном размере", "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления".

По версии обвинителей, Шестун во время пребывания в должности создал 47 компаний, которым он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам. Следствие нашло у него почти 700 объектов недвижимости, в том числе оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и номинальных директоров этих юрлиц. По данным прокуратуры, во владении экс-главы Серпуховского района – две базы отдыха и 22 автомобиля, совокупная стоимость которых составляет 300 миллионов рублей.

Во время нахождения под арестом Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он четырежды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора. Самая долгая голодовка Шестуна длилась 223 дня. Сообщалось, что его состояние было близко к критическому. Решение прекратить голодовку бывший чиновник объяснил просьбой Европейского суда по правам человека, который принял к рассмотрению его жалобу.

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.