Поверх барьеров с Иваном Толстым. Венесуэла еще вернется

В первой части - "Венесуэла еще вернется". Очерк Александра Горянина - писателя, историка, переводчика. Во второй части - новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. В этот раз - "Дом родной".
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