Парламент Венесуэлы отказался признавать результаты выборов в него

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого многие страны мира считают действующим президентом страны, заявил, что оппозиция отказывается признавать состоявшие в декабре парламентские выборы. Национальная ассамблея намерена продолжить работу в действующем составе до проведения в стране свободного голосования, заявил он в своём твиттере.

Выборы в Венесуэле состоялись 6 декабря, согласно официальным результатам, 69 процентов голосов на них получила чавистская Единая социалистическая партия Венесуэлы и её союзники. Это дало им 253 из 277 мест в парламенте. С точки зрения официального Каракаса, это возвращает власть над парламентом президенту Николасу Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира. Новый состав парламента должен начать работу пятого января.

Более двадцати оппозиционных партий призывали к бойкоту выборов, кандидаты, проигнорировавшие это решение, получили 18 процентов голосов. Это значительно меньше, чем на предыдущих выборах 2015 года, когда оппозиции удалось получить контроль над парламентом с 56 процентами поддержавших их избирателей.

Новые результаты голосования, явка на которое по официальным данным, составила лишь 30,5 процента, не признают многие страны. Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере назвал голосование "электоральным мошенничеством".

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужу заявил, что голосование было "избирательным фарсом". Результаты выборов не признают Организация американских государств и Канада.

Венесуэла несколько лет находится в глубоком политическом и экономическом кризисе. Национализация нефтяных компаний и падение цен на топливо разрушило экономику страны. Несмотря на крупнейшие запасы нефти в мире, её добыча в республике находится на историческом минимуме.

Экономика страны разрушена, в 2018 году инфляция, по разным оценкам, составила от 65 тысяч до 1,3 миллиона процентов. Оппозиция требует отставки социалистического правительства, при котором это произошло и обвиняет его в узурпации власти.