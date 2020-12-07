С победным утром! Еще один президент готов править пожизненно

В Венесуэле на выборах в Национальную ассамблею в минувшее воскресенье, 6 декабря, большинство депутатских мандатов получили кандидаты, поддерживающие президента Николаса Мадуро. Национальная ассамблея была последним государственным институтом, который оставался вне контроля правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Все оппозиционные партии страны выборы бойкотировали, назвав их мошенничеством – так же, как и лидеры почти всех западных государств.

"С победным утром!" Именно так Николас Мадуро обратился к нации в понедельник, 7 декабря. "У нас есть новая Национальная ассамблея, мы одержали грандиозную, гигантскую победу".

Действующий президент Венесуэлы, "боливарианский социалист", легитимность которого оспаривают большинство западных и латиноамериканских лидеров, теперь захватил полный контроль над политическими институтами Венесуэлы, несмотря на развал экономики, промышленности, сельского хозяйства, систем здравоохранения и образования, невероятные коррупцию и уличную преступность, санкции США, препятствующие экспорту нефти, и бегство из страны порядка пяти миллионов граждан. Уже сейчас 96 процентов венесуэльцев живут в нищете, почти 97 процентов из них голодают.

Кандидаты от Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и находящихся с ней в союзе микроскопических партий-марионеток получили почти 69 процентов голосов. При этом у тех партий из оппозиционного блока, которые решили нарушить ранее принятое совместное решение о бойкоте голосования – не более 18 процентов, по данным Национального избирательного совета (местного Центризбиркома). Явка в целом была очень низкой: проголосовал всего 31 процент из 20 миллионов зарегистрированных избирателей. Первое заседание Национальной Ассамблеи в новом составе состоится 5 января 2021 года.

Этот, в общем, предсказуемый триумф предоставляет Мадуро и его сторонникам-"чавистам" полный контроль над Национальной ассамблеей, число мест в которой недавно было увеличено до 227, и еще больше ослабляет поддерживаемого США лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Госсекретарь США Майк Помпео в Твиттере назвал воскресное голосование "мошенничеством и фикцией", спланированными Мадуро. "Многие самые популярные в Венесуэле политики не допущены к участию в выборах, так же, как и оппозиционные политические партии, нет прошедших проверку надежных машин для подсчета бюллетеней, миллионы венесуэльских избирателей остаются незарегистрированными, а в тюрьмах томятся политические заключенные", - отметил Помпео в одном из докладов. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужу написал в Твиттере, что голосование было "избирательным фарсом" и попыткой диктатуры Мадуро узаконить свое правление. Канада также заявила, что не признает результат выборов: "Канада всегда будет поддерживать народ Венесуэлы в его борьбе за восстановление демократии" – заявил канадский иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань. Такое же заявление выпустила и Организация американских государств (ОАГ).

Интересно, что в Венесуэле до вчерашнего дня существовало, в общем, сразу два парламента – старинная и легитимная Национальная ассамблея, большинство кресел в которой с 2015 года принадлежало разным оппозиционным партиям, и странное образование под названием "Конституционное собрание", сформированное Мадуро в 2017 году исключительно из собственных сторонников. При этом Верховный суд страны, также подконтрольный Мадуро, в свое время объявил, что любые законы, принимаемые Национальной ассамблеей, не имеют никакой юридической силы. Вероятно, теперь члены ВС Венесуэлы пересмотрят прежнее решение.

Выборы 6 декабря, в которых участвовали около 14 тысяч кандидатов от более чем 100 партий, прошли на фоне катастрофического политико-экономического кризиса, в который все глубже погружается Венесуэла – задушенная фантастической инфляцией (только с ноября 2019 года она составила 4 тысячи процентов), парализованная бесконечными очередями за продуктами, бензином и средствами гигиены, отсутствием водо- и газоснабжения и ежедневными отключениями электроэнергии. К тому же Венесуэла остается одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран континента – хотя, по официальной информации, болезни здесь как бы и вовсе нет, если ее специально на заносят из-за границы "шпионы и предатели".

Николас Мадуро, бывший водитель автобуса, ставший президентом после смерти своего наставника Уго Чавеса в 2013 году, в 2018 году был в очередной раз переизбран в результате откровенно фальсифицированных выборов, которые также бойкотировались оппозиционными партиями и сопровождались многотысячными протестными манифестациями, разогнанными полицией и национальной Боливарианской гвардией.

Его тогдашнюю победу большая часть международного сообщества – в первую очередь США, Евросоюз и многие страны Латинской Америки – назвала незаконной. Все они поддержали Хуана Гуайдо, теперь уже бывшего спикера Национальной ассамблеи, в январе 2019 года провозгласившего себя "временным президентом" и попытавшегося сместить Николаса Мадуро путем многочисленных мирных протестных акций.

Сейчас 37-летний Гуайдо призвал венесуэльских избирателей оставаться дома, заявив, что свободных и справедливых условий для проведения выборов в стране просто не существует: "Цель Мадуро даже не в том, чтобы добиться легитимности – нет, он просто желает уничтожить всякое подобие демократии".

Начиная с 7 декабря Гуайдо и его союзники планируют проводить недельный плебисцит, в поисках некоей общественной поддержки для продления мандата нынешней Национальной ассамблеи, до тех пор, пока не будут организованы настоящие, свободные, проверяемые и прозрачные выборы. Однако результаты этого плебисцита никак не повлияют на реальность, поскольку Мадуро уверенно контролирует все властные институты, включая и все тот же Верховный суд и, главное, могущественные вооруженные силы и спецслужбы.

Первоначальный энтузиазм, вызванный пассионарными призывами Хуана Гуайдо и его сторонников, вроде Леопольдо Лопеса, изменить Венесуэлу, за два года совершенно поутих, венесуэльцы отчаялись ждать перемен и разочаровались уже и во всех оппозиционных лидерах, и критики теперь рассматривают его идею "плебисцита" как совсем отчаянную авантюру. Нет сомнений в том, что воскресное поражение сделает Гуайдо откровенным маргиналом – хотя бы потому, что он теряет власть над Национальной ассамблеей, на которой он и основывал законность своих президентских амбиций.

Победу Николаса Мадуро явно будут приветствовать его зарубежные союзники, Россия и Китай, поскольку они придают его режиму легитимность, а также создают правовую основу для обхода санкций США и ЕС.

О снижении значимости персоны Хуана Гуайдо свидетельствует и то, что некоторые оппозиционные политики и диссиденты, критиковавшие его за призыв к бойкоту голосования 6 декабря, все-таки самостоятельно участвовали в выборах, несмотря на то что их коллеги обвиняли их в придании тем самым легитимности правлению Мадуро.

Как именно проходили выборы в Национальную ассамблею, можно было узнать в основном из официальных СМИ, либо из постов в социальных сетях. С 2014 года во Всемирном индексе свободы прессы Венесуэла опустилась на 31 позицию, занимая в настоящее время 147 место из 180 государств. Причина этого – непрекращающиеся атаки Мадуро на журналистов в связи с их публикациями.

Например, 2 декабря в городе Альтаграсиа-де-Оритуко в центральном штате Гуарико неизвестные бандиты стреляли в Хамеля Лоуку, репортера и фотографа частной газеты Diario La Antena и автора независимого новостного сайта El Pitazo. Две пули попали ему в левую руку, когда он пытался бежать от нападавших возле своего дома. Сам он считает случившееся неудачной попыткой похищения. Лоука отметил, что не имеет понятия о мотивах нападения, но подчеркнул, что местные власти часто критикуют его за его статьи о нехватке продуктов питания, воды, лекарств и электричества.

Венесуэльские власти оказались причастны также к похищению оппозиционного журналиста Роберта Коррено в Каракасе. Последними видели Коррено его соседи 26 октября. По их словам, Коррено силой заставили сесть в автомобиль без регистрационных знаков неизвестные. Коррено удерживали в каком-то подвале в течение 48 часов, затем власти заявили о его аресте. Тарек Сааб, генеральный прокурор Венесуэлы, объявленный в США в розыск как лицо, совершившее преступление, написал в Твиттере, что Коррено был лишен свободы "за участие в заговоре против демократического мира".

За шесть дней до этого мадуровская спецслужба SEBIN в городе Пуэрто-Ордас захватила редакцию независимой газеты Correo del Caroní. По данным местного Комитета защиты журналистов, офицеры SEBIN конфисковали компьютеры и документы и не допустили в редакцию адвоката, защищающего права издания. В постановлении суда о производстве обыска в редакции не было указано никаких признаков правонарушений со стороны работников газеты. После обыска в редакции сотрудники SEBIN задержали журналистку Марию Рамирес Кабельо и административного работника Сусану Рейес. Их допрашивали в течение шести часов без адвокатов. 12 ноября SEBIN обыскала дом главного редактора Correo del Caroní Давида Натеры Фабреса. 80-летнего мужчину, страдающего от тяжелых заболеваний, задержали и допрашивали на протяжении четырех часов, задавая вопросы о связях его сына с членами временного правительства Гуайдо. Фабрес также не смог воспользоваться услугами адвоката. Его потом освободили поздно ночью, не предъявив никаких обвинений.

Как заявила депутат еще действующей оппозиционной Национальной Ассамблеи Мария Конcепсьон Мульино: "Это всего лишь несколько примеров из 700 задокументированных с начала 2020 года случаев преследований журналистов в связи с их профессиональной деятельностью".