Суд запретил в России четыре архивных видео о войне в Чечне

Суд в Нальчике запретил для распространения в России четыре архивных видео информационного агентства Associated Press о вооружённых конфликтах в Чечне. Прокуратура признала журналистские материалы "пропагандирующими жестокость". Решение заметило издание "МБХ медиа".

В список запрещенных попало видео, на котором запечатлены пленные российские военные в 1995 году. На записи пленённый командир отряда 22-й отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ майор Игорь Морозов говорит, что отношение к ним "просто удивительно". В ютьюбе ролик собрал почти два миллиона просмотров.

"Пусть приезжают к нам как друзья, когда все кончится", – комментирует это начальник департамента государственной безопасности Ичкерии Абу Мовсаев. Он позднее принял участие в захвате заложников в Будённовске и был убит в 2000 году.

В другом видео показан быт и бои в Аргуне, Грозном и Шали в январе 1995 во время наступления на столицу Чечни федеральных войск. Ещё один ролик показывает вход российской армии в Грозненский район. Ещё один – Грозный двухтысячного года, в котором появляется бывший полевой командир Хизир Хачукаев, позднее амнистированный российскими властями. Это видео уже недоступно с территории России, на ютьюбе у него около миллиона просмотров.

В решениях суда говорится, что видеоролики "способствуют совершению противоправных действий", могут повлечь "негативные социальные, экономические и другие последствия" и нарушают "право граждан на гарантированную Конституцией жизнь в правовом государстве".