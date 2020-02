Чечня. Война. Будни. Эфир в 19.05

Выставка Максима Мармура к 20-летию Второй чеченской войны в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Беженцы из Чечни в Ингушетию, портрет полковника Буданова, похороны псковских десантников, мертвые тела и города в свете артобстрелов. Лица солдат и мирных жителей: боль, тревога, надежда. Образы войны в фотографиях Мармура как универсальные и недопустимые.

Память о двух чеченских войнах: что могут и хотят вспоминать люди в России и в Чечне, и что дает им делать власть?

15 лет на войне, 15 военных конфликтов в объективе фотоаппарата. Карьера военного фотографа от Приднестровья до Афганистана. Как происходит профессиональное выгорание и как война продолжает жить с человеком долгие годы? Почему съемки в Беслане стали “точкой невозврата” для специалиста с многолетним опытом?

Разговор с бывшим военным фотографом, фотокорреспондентом агентств Associated Press, AP, 1998-2003, и Agence France-Presse, AFP, 2003-2008, дважды финалистом Пулитцеровской премии, лауреатом Pictures of the Year International Сompetition (США), и фотографом года по версии Московского международного конкурса фотографии в 2018 году .

Комментируют куратор выставки, теоретик фотографии Евгений Березнер и дизайнер Ольга Макарова.

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы