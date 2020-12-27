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Росгвардия сообщила о присвоении воинских званий иркутским школьникам

В Иркутске сотрудники Росгвардии вручили шести ученикам местной гимназии звания ефрейтора и младшего сержанта, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Они учатся в профильном классе ведомства, все они несовершеннолетние.

Звания получили шестеро детей, которые отличились в учебе по итогам прошлого учебного года. "Многие уже сегодня выбрали вектор будущей службы и планируют посвятить жизнь служению Родине ", – цитирует Сибирь.Реалии классного руководителя Алексея Волка.

Школьникам вручили первые погоны. Как это оформлено юридически — не уточняется. По закону, на службу в Росгвардию можно поступить не раньше 18 лет. Профильный класс был открыт в прошлом году для пятиклассников, значит большинству его учеников не больше 13 лет.

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