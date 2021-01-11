Лицом к событию. Россия идет в Азиопу?

Каковы цели Путина на постсоветском пространстве? Состоялся ли переход России к среднеазиатской силовой модели управления? Что заимствуется у соседних диктатур? Обсуждают политолог Аркадий Дубнов, политик Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31041618.html