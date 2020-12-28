Полиция опознала взорвавшего автомобиль в Нэшвилле

Взрыв автомобиля в Нэшвилле (штат Теннеси) на юге США устроил 63-летний Энтони Уорнер. Он погиб при детонации бомбы. Останки Уорнера опознаны на основе анализов ДНК. Об этом сообщили представители ФБР и Генпрокуратуры США.

Полиция Нэшвилла пришла к выводу, что Уорнер действовал один. Мотивы его поступка остаются неясными. Ранее американец подозрения полиции не вызывал. Власти пока не считают произошедшее терактом.

Сильный взрыв в припаркованном автомобиле в туристическом районе Нашвилла произошёл рано утром 25 декабря. Пострадали трое человек. Повреждения получили несколько зданий. Обломки от них разлетелись как минимум на несколько кварталов. В результаты взрыва были нарушены коммуникационные системы в нескольких больницах и отделениях полиции.

Известно, что перед детонацией, Уорнер включил аудиосообщение с предупреждением о взрыве и хит 1964 года Downtown певицы Петулы Кларк.. Полицейским удалось эвакуировать жителей близлежащих домов.