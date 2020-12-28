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Треть россиян загадают в новогоднюю ночь окончание пандемии

Более трети россиян (35%) в новогоднюю ночь загадает окончание пандемии коронавирусной инфекции нового типа в 2021 году, пятая часть - найти чемодан с миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала Работа.ру.

Согласно опросу, наиболее популярными пожеланиями в новогоднюю ночь будут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%) и счастье (42%). 28 процентов опрошенных россиян загадают покупку квартиры, дачи или автомобиля, 23 процента пожелают себе найти свое призвание, а 15 процентов - любовь. Провести год без катаклизмов и катастроф загадают 19 процентов, не заболеть коронавирусной инфекцией – 10 процентов. При этом тех, кто загадает провести весь 2021 год на удалёнке, оказалось больше чем тех, кто хочет поскорее вернуться на работу в офис – 7 процентов и два процента - соответственно.

Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие более трёх с половиной тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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