Присяжные признали виновным срочника, застрелившего сослуживцев

Присяжные признали виновным, но заслуживающим снисхождения солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье в октябре 2019 года. Тогда погибли восемь человек.

Обвинение настаивает на умышленном причинении смерти двум и более лиц. Солдат признал вину в убийствах в сотоянии аффекта. На суде, он заявил что открыл огонь, потому что ему не давали спать в течение длительного времени. По словам подсудимого, "все было как в тумане", когда он открыл огонь и когда его задержали.