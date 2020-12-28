Присяжные признали виновным срочника, застрелившего сослуживцев

Присяжные признали виновным, но заслуживающим снисхождения солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье в октябре 2019 года. Тогда погибли восемь человек.
Обвинение настаивает на умышленном причинении смерти двум и более лиц. Солдат признал вину в убийствах в сотоянии аффекта. На суде, он заявил что открыл огонь, потому что ему не давали спать в течение длительного времени. По словам подсудимого, "все было как в тумане", когда он открыл огонь и когда его задержали.
- Шамсутдинов проходил срочную службу в посёлке Горный. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев.
- В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока солдата Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым. Двое свидетелей подтвердили издевательства и побои в части в отношении солдата.
- На суде также были представлены итоги осмотра видеозаписей из помещения, где стоял караул, и где Шамсутдинов с 22 по 25 октября 2019 года вместе с другими срочниками "изучал различные документы". По словам стороны обвинения, "каких-либо конфликтов с другими военнослужащими, применения к ним насилия, в том числе к Шамсутдинову, со стороны кого-либо не установлено". На это Шамсутдинов ответил, что избивали его в помещениях, где нет камер видеонаблюдения.
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