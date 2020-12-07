Солдат из Забайкалья признал убийство в состоянии аффекта

Солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признался на суде 7 декабря в убийствах в состоянии аффекта. Обвинения он признал частично, сообщил редакции Сибирь.Реалии адвокат Равиль Тугушев.

В ответ представитель обвинения потребовал уточнить, какие именно действия потерпевших вызвали аффект. Обвинение настаивает на умышленном причинении смерти двум и более лиц.

На прошлой неделе Шамсутдинов заявил на суде, что открыл огонь, потому что ему не давали спать в течение длительного времени. По словам подсудимого, "все было как в тумане", когда он открыл огонь и когда его задержали. "Если бы к вам не применялась пытка в виде лишения сна, вы бы открыли огонь?" – спросил адвокат, на что Шамсутдинов ответил отрицательно.