Солдат из Забайкалья признал убийство в состоянии аффекта

Солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признался на суде 7 декабря в убийствах в состоянии аффекта. Обвинения он признал частично, сообщил редакции Сибирь.Реалии адвокат Равиль Тугушев.
В ответ представитель обвинения потребовал уточнить, какие именно действия потерпевших вызвали аффект. Обвинение настаивает на умышленном причинении смерти двум и более лиц.
На прошлой неделе Шамсутдинов заявил на суде, что открыл огонь, потому что ему не давали спать в течение длительного времени. По словам подсудимого, "все было как в тумане", когда он открыл огонь и когда его задержали. "Если бы к вам не применялась пытка в виде лишения сна, вы бы открыли огонь?" – спросил адвокат, на что Шамсутдинов ответил отрицательно.
- В октябре 2019 года в воинской части посёлка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием.
- В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока солдата Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым. В сентябре 2020 года дело Шамсудтинова об убийствах и покушении на убийство было передано в суд.
- Шамсутдинова обвиняют по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Его дело рассматривает суд присяжных. Ранее двое свидетелей подтвердили издевательства и побои в части в отношении Шамсутдинова.
- На суде также были представлены итоги осмотра видеозаписей из помещения, где стоял караул, и где Шамсутдинов с 22 по 25 октября 2019 года вместе с другими срочниками "изучал различные документы". По словам стороны обвинения, "каких-либо конфликтов с другими военнослужащими, применения к ним насилия, в том числе к Шамсутдинову, со стороны кого-либо не установлено". На это Шамсутдинов ответил, что избивали его в помещениях, где нет камер видеонаблюдения, например в малом коридоре возле гардероба.
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