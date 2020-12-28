Любовь Соболь отказалась давать подписку о невыезде 

Сотрудники Следственного комитета пытались взять с соратницы Алексея Навального Любови Соболь подписку о невыезде в рамках возбуждённого против неё уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища, однако юрист Фонда борьбы с коррупцией отказалась её давать. Об этом сообщила сама Соболь.

Также с её слов в ходе очной ставки свидетель, работающий курьером, который ранее дал показания против неё, заявил, что Соболь не заходила в квартиру тёщи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева и не угрожала той насилием.

В свою очередь адвокат Владимир Воронин заявил в эфире телеканала "Дождь", что Любови Соболь избрана мера пресечения, но не сказал какая, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Следственный комитет не сообщал о том, избрана ли для Соболь мера пресечения, и если да, то какая.