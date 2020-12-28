Любовь Соболь отказалась давать подписку о невыезде 

Сотрудники Следственного комитета пытались взять с соратницы Алексея Навального Любови Соболь подписку о невыезде в рамках возбуждённого против неё уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища, однако юрист Фонда борьбы с коррупцией отказалась её давать. Об этом сообщила сама Соболь.
Также с её слов в ходе очной ставки свидетель, работающий курьером, который ранее дал показания против неё, заявил, что Соболь не заходила в квартиру тёщи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева и не угрожала той насилием.
В свою очередь адвокат Владимир Воронин заявил в эфире телеканала "Дождь", что Любови Соболь избрана мера пресечения, но не сказал какая, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.
Следственный комитет не сообщал о том, избрана ли для Соболь мера пресечения, и если да, то какая.
- 21 декабря, в день публикации Алексеем Навальным телефонного разговора с одним из предполагаемых участников покушения на него, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, Любовь Соболь приехала к дому Кудрявцева на окраине Москвы, чтобы встретиться с ним лично и поговорить. Дверь в квартиру Кудрявцева никто не открыл, после чего Соболь удалось зайти в соседнюю квартиру, где, как выяснилось впоследствии проживает тёща сотрудника ФСБ - Галина Субботина.
- 25 декабря Соболь задержали на 48 часов, по итогам которых Следственный комитет объявил о возбуждении против юриста ФБК уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища. По версии следствия, Соболь незаконно проникла в квартиру Субботиной, введя в заблуждение курьера, который доставлял пиццу, представившись ему "брошенной женой с маленьким ребенком". Утверждалось, что курьер дал показания против юриста ФБК.
- Алексей Навальный при этом заявляет, что Субботина сама вышла из квартиры к Соболь. В ФБК считают дело, заведенное против юриста фонда, политически мотивированным и сфабрикованным с целью помешать участию Соболь в выборах депутатов Госдумы.
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