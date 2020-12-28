Bellingcat: расследованию о Навальном помогла "халатность властей"

Исследователи группы Bellingcat и журналисты ряда изданий, участвовавшие в расследовании отравления Алексея Навального, смогли установить личности сотрудников ФСБ, в течение нескольких лет следивших за Навальным, благодаря "халатности российских властей" и "беспечности самих сотрудников спецслужб". Это утверждается в опубликованном в понедельник материале Bellingcat о том, как им удалось выйти на след сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению российского оппозиционера. Материал озаглавлен "Охота на охотников".

Как пишет автор статьи, Арик Толер, расследование началось с анализа метаданных телефонных номеров, которыми пользовались руководители научного центра "Сигнал". Эта организация, как ранее установили расследователи, в том числе и журналисты Радио Свобода, может иметь отношение к разработке новых вариантов нервно-паралитических отравляющих веществ. В недели, предшествующие отравлению Навального, был обнаружен "интенсивный всплеск общения" руководства НЦ "Сигнал" с номерами, связанными с ФСБ.

Как утверждает Bellingcat, "большую часть информации, которую мы использовали для наших расследований, было бы невозможно найти в большинстве стран Запада. Однако в России она общедоступна либо бесплатно, либо по довольно скромной цене". Как утверждается, благодаря недостатку мер по защите данных в России, достаточно лишь умело воспользоваться поисковыми системами, а в некоторых случаях также заплатить небольшую сумму за доступ к геолокационным данным, записям о пассажирах или данным о прописке. В России, как утверждает Bellingcat, "имеется процветающий чёрный рынок купли-продажи данных. Обычно эти данные поставляют вручную сотрудники низшего звена в банках, телефонных компаниях и отделениях полиции", однако существуют и анонимные автоматические сервисы.

"За несколько сотен евро можно (как многие неоднократно делали) получить данные телефонных звонков за много месяцев на офицера ФСБ или ГРУ, что позволяет расследователям отслеживать операции спецслужб, идентифицировать коллег объектов исследования и идти по следам шпионов в России и за рубежом" - пишет расследователь Bellingcat. По его словам, команда получила "десятки слитых баз данных".

Изучив список пассажиров рейсов, параллельных рейсам, которыми летал Навальный, расследователи вычислили нескольких предполагаемых сотрудников ФСБ. Некоторые из них летели под подставными именами, их предполагаемые реальные имена удалось установить по другим базам - в частности о владельцах автомобилей, об адресах регистрации и об оплате парковок.

"Потянув за одну ниточку, можно распутать целый клубок взаимопроверяемых данных и в итоге обнаружить, что отравление Навального было спланировано и осуществлено командой экспертов в области химического оружия и сотрудников ФСБ" - делает вывод Арик Толер. "ФСБ и ГРУ — амбициозные и опасные организации, однако конспирацией они не блещут Достаточно только наблюдательности, терпения и представления о том, где искать источники слитых данных" - утверждается в публикации.

Статью можно считать ответом на утверждения ряда российских комментаторов о том, что расследование, над которым кроме Bellingcat работали журналисты Insider, СNN и Spiegel, основывалось не на общедоступных источниках, а на данных западных спецслужб. К этому аргументу прибегнул и Владимир Путин, назвав расследование "легализацией" работы спецслужб стран Запада. Путин на пресс-конференции фактически признал, что за Навальным следили.