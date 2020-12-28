ФСИН требует от Навального явиться во вторник для регистрации

Федеральная служба исполнения наказаний потребовала от оппозиционера Алексея Навального явиться во вторник, 29 декабря, в 9 часов в филиал ведомства в Москве для регистрации, в противном случае ему может грозить замена условного срока по уголовному делу, по которому он был осуждён, на реальный.
Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.
Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления.
Управление ФСИН в сообщении о вызове Навального на своём сайте ссылается на публикацию в медицинском журнале Lancet от 22 декабря о ходе лечения политика в Германии после отравления в августе. "Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", – говорится на сайте ФСИН. Там же содержится угроза в случае "подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции" принять меры – статья, на которую ссылается ФСИН, предусматривает в том числе обращение в суд с ходатайством заменить условный срок на реальный.
При этом, как отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, 30 декабря у Навального истекает испытательный срок. Однако, если ФСИН действительно выступит с ходатайством и суд с ним согласится, Навальному грозит лишение свободы на весь срок, на который он был осуждён.
По так называемому делу "Ив Роше" Навальный 30 декабря 2014 года был приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя дело политически мотивированным.
"ФСИН, ссылаясь на статью в "Ланцете", требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен "Новичком". Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?" – прокомментировал действия ФСИН Навальный. Он также напомнил, что ЕСПЧ постановил, что его права в ходе процесса по делу "Ив Роше" были нарушены, и обязал Россию выплатить ему компенсацию.
Авиасообщение между странами ЕС и Россией из-за пандемии коронавируса сейчас ограничено, так что даже теоретически Навальному непросто добраться до Москвы к 9 утра вторника.
- Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом, 22 августа его перевезли на лечение в Германию, где было установлено, что его отравили "Новичком". Впоследствии было опубликовано расследование, авторы которого, как и сам Навальный, утверждают, что к его отравлению были причастны сотрудники ФСБ. Президент России Владимир Путин говорил, что лично способствовал тому, чтобы Навального выпустили на лечение за границу, несмотря на ограничения. При этом сам Навальный утверждает, что ограничений, несмотря на условный срок, у него не было.
- В статье журнала Lancet, на которую ссылается ФСИН, не говорится о том, что у Навального к 12 октября прошли "все последствия его болезни", – говорится лишь, что у него в этот день почти не отмечались невропатологические и психосоматические нарушения.
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