ФСИН требует от Навального явиться во вторник для регистрации

Федеральная служба исполнения наказаний потребовала от оппозиционера Алексея Навального явиться во вторник, 29 декабря, в 9 часов в филиал ведомства в Москве для регистрации, в противном случае ему может грозить замена условного срока по уголовному делу, по которому он был осуждён, на реальный.

Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления.

Управление ФСИН в сообщении о вызове Навального на своём сайте ссылается на публикацию в медицинском журнале Lancet от 22 декабря о ходе лечения политика в Германии после отравления в августе. "Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", – говорится на сайте ФСИН. Там же содержится угроза в случае "подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции" принять меры – статья, на которую ссылается ФСИН, предусматривает в том числе обращение в суд с ходатайством заменить условный срок на реальный.

При этом, как отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, 30 декабря у Навального истекает испытательный срок. Однако, если ФСИН действительно выступит с ходатайством и суд с ним согласится, Навальному грозит лишение свободы на весь срок, на который он был осуждён.

По так называемому делу "Ив Роше" Навальный 30 декабря 2014 года был приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя дело политически мотивированным.

"ФСИН, ссылаясь на статью в "Ланцете", требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен "Новичком". Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?" – прокомментировал действия ФСИН Навальный. Он также напомнил, что ЕСПЧ постановил, что его права в ходе процесса по делу "Ив Роше" были нарушены, и обязал Россию выплатить ему компенсацию.

Авиасообщение между странами ЕС и Россией из-за пандемии коронавируса сейчас ограничено, так что даже теоретически Навальному непросто добраться до Москвы к 9 утра вторника.