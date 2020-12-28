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Лицом к событию

Путин закончил с популизмом?

Председатель партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов во время митинга "За свободный интернет"

Лидер Партии народной свободы Михаил Касьянов оценил политику президента РФ: «Путин уже завершает свой популизм. Кроме 5000 рублей для детей до 7 лет включительно (это последняя популистская вещь была, которую он сказал), все остальное – это было уже сращивание с системой и защита системы, которую он все эти годы строил».

Пандемия, политика и экономика новой эпохи. Что ждет страну и мир? Перспективы 2021 обсуждаем с бывшим премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа «Лицом к событию» в прямом эфире 28 декабря в 19:05.

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