У здания ФСБ задержали активистов с баннером "Государство – террорист" 

Четверых активистов незарегистрированной Либертарианский партии России задержали возле здания ФСБ в центре Москвы на улице Лубянка из-за того, что они пытались развернуть баннер с надписью "Государство – террорист".

Как сообщил пресс-секретарь Либертарианской партии Александр Гуд, задержанных доставили в отдел полиции по Мещанскому району Москвы. Он уточнил, что поводом для акции стало отравление Алексея Навального и независимое расследование преступления, согласно которому в нём участвовали сотрудники ФСБ России.

Позже один из задержанных, Илья Круцких, рассказал изданию "МБХ медиа", что полицейские составили на всех участников акции протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия.