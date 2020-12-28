Голикова: 80% бедных в России – это семьи с детьми

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 80% населения России с доходами ниже прожиточного минимума – это семьи с детьми. По её словам, для того чтобы помочь им, требуется свыше 700 миллиардов рублей.

Голикова анонсировала "принятие определённых решений, которые позволят выйти из бедности" этим семьям, "пусть не быстрыми темпами, но всё-таки выйти". Что именно это за решения – вице-премьер не пояснила.

В сентябре Росстат сообщал, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось по сравнению с прошлым годом на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны.

В июле Владимир Путин подписал указ о "прорывном развитии страны", в котором перенёс планы снизить уровень бедности в два раза – на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она перенесена на 2030 год. В Кремле объяснили это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой".