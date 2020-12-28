"Северный поток-2" в водах Германии достроен. Остаются воды Дании

В исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море завершены работы по укладке газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Об этом в понедельник сообщила РБК компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода.

Трубоукладочные работы возобновились в начале декабря спустя почти год после их остановки из-за угрозы американских санкций. В германских водах оставалось достроить всего 2,6 километров газопровода на глубине менее 30 метров - такие работы не подпадают под санкции. Работы вела баржа "Фортуна", сейчас она покинула место строительства.

Остаётся достроить более 100 километров газпровода в исключительной экономической зоне Дании. Там глубины будут превышать 30 метров. Когда будут вестись работы в датских водах и какое судно будет их вести - точно не известно. Датским морским управлением было опубликовано уведомление для мореплавателей, согласно которому работы будут вестись с середине января, участвовать в них, по данным РБК, будет то же российское судно "Фортуна", помогать ей будут суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.

Ранее в понедельник российский вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство газопровода "находится в высокой степени готовности".