"Северный поток-2" в водах Германии достроен. Остаются воды Дании

В исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море завершены работы по укладке газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Об этом в понедельник сообщила РБК компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода.
Трубоукладочные работы возобновились в начале декабря спустя почти год после их остановки из-за угрозы американских санкций. В германских водах оставалось достроить всего 2,6 километров газопровода на глубине менее 30 метров - такие работы не подпадают под санкции. Работы вела баржа "Фортуна", сейчас она покинула место строительства.
Остаётся достроить более 100 километров газпровода в исключительной экономической зоне Дании. Там глубины будут превышать 30 метров. Когда будут вестись работы в датских водах и какое судно будет их вести - точно не известно. Датским морским управлением было опубликовано уведомление для мореплавателей, согласно которому работы будут вестись с середине января, участвовать в них, по данным РБК, будет то же российское судно "Фортуна", помогать ей будут суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.
Ранее в понедельник российский вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство газопровода "находится в высокой степени готовности".
- Действующее законодательство США предусматривает введение санкций для компаний-владельцев судов, ведущих строительство "Северного потока-2" на глубинах более 30 метров. Конгресс недавно одобрил расширение санкций, в частности распространение ограничений на компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Этот законопроект пока не вступил в силу из-за вето президента Дональда Трампа. Вето не связано с санкциями - администрация Трампа выступает против строительства газопровода, утверждая, что оно приведёт к усилению зависимости Европы от российских энергоносителей, подорвёт безопасность ЕС и Украины. Такой же позиции придерживается и ряд стран ЕС, в то время как другие страны, включая Германию, называют газопровод исключительно экономическим проектом.
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