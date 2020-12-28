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Задержан отлучённый от РПЦ схиигумен Сергий

Сотрудники правоохранительных органов вечером в понедельник задержали отлучённого от РПЦ схиигумена Сергия (Романова), который в нынешнем году привлёк к себе внимание, взяв под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отказавшись подчиняться церковным властям и выступив против карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, против руководства РПЦ и против российских властей - с ультраконсервативных позиций.

Источник ТАСС сообщает, что Сергий задержан для допроса в связи с видеороликом, на котором он призывает своих сторонников "умереть за Россию".

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