"Вот это обнуление": Рунет о требовании схиигумена Сергия передать ему власть

Уральский схиигумен Сергий Романов известен уже давно – ярый церковный консерватор, лидер движения так называемых "царебожников", бывший духовный наставник Натальи Поклонской. Но ещё громче его имя гремит этим летом, когда он со своими единомышленниками фактически захватил Среднеуральский женский монастырь и отказался повиноваться церковным властям.

С тех пор в монастыре была избита съёмочная группа Ксении Собчак, схиигумена штрафовали за распространение фейков о коронавирусе, прокуратура признала недостоверной его проповедь об установлении Царства Антихриста (понимайте как хотите), церковный суд лишил Сергия сана, а сам он теперь требует, чтобы Путин передал ему власть в стране.

Довольно подробно главные тезисы пересказывает сайт Е1:

Монах заявил, что ждет президента и патриарха к нему на переговоры. Видео с обращением монаха опубликовал Всеволод Могучев.

— Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России, — заявил Сергий Романов.

Сергий назвал президента и патриарха скрытыми врагами России, которые привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни».

— В противном случае я объявляю вам лично и богоотступнику патриарху [Кириллу] Гундяеву, и хабадникам во главе с Берл Лазаром, которые управляют Россией, предварительно полномасштабную духовную войну, — продолжил Романов. — Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым.

Сергий добавил, что к нему на исповедь приходят десятки тысяч пенсионеров, у которых пенсия в несколько раз меньше, чем за рубежом, «в странах, где нет столько богатств, как в России».

Скандальный монах также назвал протесты в Хабаровске (самые массовые в истории края. — Прим. ред.), которые проходят там после задержания губернатора, «первой ласточкой. А ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлем».

Валерий Печейкин:

Интересно, что одновременно в России происходят сразу два восстания. Одного человека и целого города.

Старца схиигумена Сергия и города Хабаровска.

К старцу присылали силовиков, но старец выставил квнщика "Уральских пельменей" и они ушли, хохоча.

Если вы живете в России и у вас есть секундомер, то задайте себе вопрос, что было бы с любым либеральным старцем, если бы он захватил не то что монастырь, а картонную коробку на вокзале.

А Сергий пишет обращения одно за другим. Вчера вот, в обход меня, призвал Путина сложить свои полномочия. И передать их самому схиигумену, а уж он "наведет порядок за три дня".

Этот старец как та же Лахова — порождение самого Путина. Его собственной логики. Поэтому он медлит, потому что трудно резать по живому, по себе самому.

А Хабаровск это предатели. Это уже не свое. Это город, проникший в Россию и на 5-тысячную купюру. Неприятно, но депутаты держат кэш в долларах и евро.

В Хабаровск сразу отправили спецназ из Владивостока. (Это на тот случай, если кто-то не понимает, "зачем кормят Кавказ").

Схиигумен пока в безопасности. С ним разберутся свои. Благо, у церкви большой в этом опыт. А что делать с Хабаровском пока непонятно. Москва этим летом кушает шашлычки на даче, а Хабаровск из-за Фургала превратился в фугас.

Дмитрий Веселов:

Господь, жги!

Павел Мартынов:

А неплохо. Предложение, от которого крайне сложно отказаться. Отдать всю власть схиигумену - вот это было бы обнуление!

Зураб Бадашвили:

Если так дальше пойдет, Сибирь перейдет под управление Схиигумена и Шамана.

Геннадий Михайлов:

До полноты картины не хватает католического кардинала и далай-ламы...

Кругом бесы... Куда идем и куда заворачиваем?

Андрей Егоров:

Обращение из дурдома было бы очень смешным, если бы у этого "схимонаха" не нашлось столько сторонников. Принудительная госпитализация уже невозможна?!

Алексей Федяров:



Этому тоже подавай покаяния и явки с повинной.

Там, где покаяния и явки, всегда расстрелы.

Кирилл Шулика:

А началось все с такого смешного отрицалова коронавируса и его опасности... Теперь же уже стоит, видимо, вопрос оказания психиатрической помощи, а не только лишения сана.

Егор Холмогоров:

В общем этот персонаж уже в тяжелейшей духовной прелести, совершенно неизлечимой и не имеющей в принципе никакого уже отношения к православному Христианству.

Александр Жучковский:

Насколько мы отвыкли от таких персонажей – церковных оппозиционеров-конспирологов, предрекающих скорый приход Антихриста (не знаю, предрекает ли это данный "схиигумен", но судя по его лицу предрекает) и обвиняющих всех в вероотступничестве. В 90-е такие типы были в норме и в моде, с большими фан-клубами, сайтами, брошюрами, сходками. В последний раз с такими типажами я сталкивался лет десять назад. Церковное пространство (как и государство) стало совсем стерильным, душным, предсказуемым. А тут вдруг "батюшка" нарисовался. Это настолько экзотика, что я даже обрадовался ("редкая зверушка"). Тоже самое, что сейчас встретить мужчину в малиновом пиджаке и золотой цепухой на шее. На месте телевизионщиков я бы начал приглашать батюшку на НТВ, и даже предложил бы авторскую передачу. "Последние времена со схиигуменом Сергием".

Дмитрий Чернышёв:

Вслед за Прилепиным в России будет появляться все больше подонков и сумасшедших, которых будут держать только с одной целью — показать, что могут быть вещи похуже Путина. Они должны оттенять диктатуру беспределом. Вот, дескать, от каких ужасов спасает вас Росгвардия.

Илья Пономарёв:

Как я и говорил недавно в интервью, главная опасность для Путина не со стороны либералов, а со стороны радикальных национал-патриотов.

Антон Орехъ:

Был безобидный Шаман. Шамана скрутили. Что получилось? Получился Сергий. Теперь, поди, его скрути! А кто за Сергием будет?

Михаил Дружный:

Косноязычное воплощение всей мощи русского черносотенного мракобесия вышло на третью фазу Архетипического захвата намного быстрее, чем я ожидал. Российская правящая группировка так долго дразнила демонов , так долго играла с Духом Глубин, что результат не мог быть иным. Шаман не оказался в одиночестве

Андрей Медведев:

Оно конечно да, секта.

Но справедливости ради стоит заметить, что умные люди говорили, что это секта довольно давно. И на ушкуйную биографию Сергия указывали.

А уж когда он неофициально стал во главе царебожников тем более. Все говорили о секте.

Тут просто стоит вспомнить, что отвечали официальные представители церкви. А теперь - надо же, открытие какое.

Николай Митрохин:

У российских стендап-комиков появился новый серьезный конкурент. Камера, конечно, ещё раз подтверждает, что она инструмент разоблачительный. И вся местечковая "духовность" и вся провинциальная "харизма" сдувается в ней на раз.

Я бы, конечно, оставил его и команду в покое. Работали бы на контрастах с Московской патриархией. Ну типа, есть русское православие, а есть вот такое "березовское согласие".

Фёдор Крашенинников:

Мне Сергий глубоко отвратителен с самого начала его карьеры, но то во что он превратился — это очень странно. Опять же, если не рассматривать версию шизфорении, то можно предположить, что какие-то люди в погонах заверили его, что можно смело нести всю эту чушь, типа «мы прикроем». И он искренне полагает, что в решающий момент окажется, что это он все время шел в ногу, а все остальные - не в ногу. Тогда его ждет жестокое отрезвление, конечно. Зачем все это нужно? Ну как минимум выявить всех буйных и потом их скопом накрыть. Вполне логично, потому что Путиным недовольны не только проклятые «либерасты» но и бывшие свои, враги кругом и надо что-то делать.

Дмитрий Колезев:

Как вы наверняка слышали, отец Сергий уже просит у Путина сложить полномочия и передать их ему, обещает за три дня навести порядок в стране. Предполагаю, что перспектива задержания для схимонаха становится все более реальной.

Но важно вот что: на этой неделе в Екатеринбурге начинается православный фестиваль «Царские дни», посвященный очередной годовщине расстрела царской семьи (в ночь с 16 на 17 июля). В это время в Екатеринбург традиционно съезжаются паломники и почитатели Романовых, в том числе те самые царебожники, вдохновителем которых называют отца Сергия.

Обычно Сергий и его паства шли в общем крестном ходу от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. В этом году крестный ход вновь состоится, несмотря на коронавирус, но сторонники Сергия на него вроде бы не придут — они собирались провести свой собственный крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря. Вопрос в том, удовлетворятся ли сторонники Сергия этим или решат все же пойти в соседний монастырь на Ганиной Яме, где могут встретиться с «официальным» крестным ходом епархии.

Если оценивать драматургически, это может быть кульминацией конфликта.