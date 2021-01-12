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Лицом к событию. Шаман - на Кремль, бизнес - на Запад

Лицом к событию. Шаман - на Кремль, бизнес - на Запад
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Лицом к событию. Шаман - на Кремль, бизнес - на Запад

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Якутский шаман Александр Габышев объявляет новый поход на Кремль, а Мальта вновь отчитывается о выдаче десятков "золотых паспортов" богатым россиянам. Зачем им иностранное гражданство? От чего оно их страхует? Удастся ли Владимиру Путину пополнить казну за счет повышения налоговой ставки на деньги, которые россияне выводят в офшоры? В эфире экономист и политик Андрей Нечаев, политик Алексей Мельников (партия "Яблоко"), журналист из Лондона Андрей Остальский, корреспондент РС в Мадриде Виктор Черецкий.

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