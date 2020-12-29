Соратники Любови Соболь вышли на свободу после 7 суток ареста

Глава предвыборного штаба юриста ФБК Любови Соболь и продюсер Youtube-канала "Навальный LIVE" Ольга Ключникова и режиссер прямых эфиров на канале Аким Керимов вышли на свободу после семи суток ареста. Об этом в твиттере сообщила сама Соболь.

Ключникову и Керимова задержали 21 декабря рядом с домом сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева – предполагаемого участника покушения на Алексея Навального. На следующий день их арестовали на семь суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Любовь Соболь также приехала к дому Кудрявцева 21 декабря. Её тоже задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Повторно юриста ФБК задержали уже 25 декабря. Тогда в квартиру к Соболь пришли с обыском , а её отправили на допрос. После этого Следственный комитет объявил о возбуждении против юриста ФБК уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища.

В ФБК считают дело, заведенное против юриста фонда, политически мотивированным и сфабрикованным с целью помешать участию Соболь в выборах депутатов Госдумы.