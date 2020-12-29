Власти Испании будут вести учёт жителей страны, отказавшихся от вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил в интервью каналу La Sexta.

По словам министра, список не будет публиковаться или передаваться работодателям, но будет доступен властям Евросоюза. Он заявил, что это нормальная практика – учитывать отказавшихся от медицинской помощи. Так власти будут знать, что система здравоохранения не ошиблась и гражданину была предложена вакцина, следует из слов министра.

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в Испании началась в декабре. В Евросоюзе одобрен только один препарат от болезни – вакцина Pfizer-BioNTech. В ближайшее время ожидается одобрение вакцины Moderna, позже – так называемой "оксфордской".

Весной Испания была одной из наиболее пострадавших стран от пандемии. По состоянию на конец декабря в ней заболели почти 1,9 миллиона человек, больше 50 тысяч умерли. Несмотря на это, 28 процентов населения не хотят вакцинироваться, свидетельствуют данные опроса, проведённого в ноябре.