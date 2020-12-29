Власти Испании будут вести учёт жителей страны, отказавшихся от вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил в интервью каналу La Sexta.
По словам министра, список не будет публиковаться или передаваться работодателям, но будет доступен властям Евросоюза. Он заявил, что это нормальная практика – учитывать отказавшихся от медицинской помощи. Так власти будут знать, что система здравоохранения не ошиблась и гражданину была предложена вакцина, следует из слов министра.
Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в Испании началась в декабре. В Евросоюзе одобрен только один препарат от болезни – вакцина Pfizer-BioNTech. В ближайшее время ожидается одобрение вакцины Moderna, позже – так называемой "оксфордской".
Весной Испания была одной из наиболее пострадавших стран от пандемии. По состоянию на конец декабря в ней заболели почти 1,9 миллиона человек, больше 50 тысяч умерли. Несмотря на это, 28 процентов населения не хотят вакцинироваться, свидетельствуют данные опроса, проведённого в ноябре.
- В октябре авторитетный научный журнал Nature опубликовал исследование о готовности населения к вакцинации от коронавируса. Согласно результатам опроса, в случае если вакцина будет одобрена, безопасна и эффективна, её захотят принять 56 процентов жителей Польши, 58 – Франции, 65 – Швеции, 75 – Соединённых Штатов. В России – чуть меньше 55 процентов населения.
- По состоянию на 29 декабря в мире почти 81,3 миллиона человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа, 1 миллион 775 тысяч умерли, свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Эта статистика опирается на официальную информацию разных стран, а значит заведомо неполна и неточна.
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