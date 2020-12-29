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Новый год в законе

Новый год в законе
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Новый год в законе

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Могут ли оштрафовать за новогоднюю ёлку. На что жалуется Снегурочка. И при чем здесь уголовный кодекс.

Могут ли оштрафовать за новогоднюю ёлку. На что жалуется Снегурочка. И при чем здесь уголовный кодекс.
В новом эпизоде подкаста рассказываем о том, как соотносятся права человека и празднование Нового Года, и как отстоять свои права, если что-то пошло не так. Помогают нам в этом: адвокат Диана Сорк, фельдшер Сергей Беляков, пиротехник Андрей Якублевич, актер и Дед Мороз Дмитрий Кондратюк и Снегурочка Любовь
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