Центр "Насилию.нет" признали иностранным агентом

Министерство юстиции России признало центр помощи пережившим домашнее насилие "Насилию.нет" иностранным агентом. Об этом сообщила директор центра Анна Ривина.

"95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% – за пропаганду ЛГБТ", – считает Ривина. Глава центра также приложила скриншот официального документа, в котором приводится фрагмент её интервью с Forbes. В нём она рассуждает о том, что если бы в России решались проблемы домашнего насилия, то необходимости в центре "Насилию.нет" не было бы.

Ранее Минюст начал проверку "Насилию.нет" из-за того, что центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов. Ведомство собиралось изучить финансовую документацию, документы, связанные с публичными мероприятиями, публикации в СМИ и внутренние документы организации.

Проект "Насилию.Нет" был создан в 2015 году. В 2018 году он получил статус автономной некоммерческой организации. За год волонтеры центра обрабатывают сотни обращений пострадавших.