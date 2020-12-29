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Центр "Насилию.нет" признали иностранным агентом

Директор центра "Насилию.нет" Анна Ривина

Министерство юстиции России признало центр помощи пережившим домашнее насилие "Насилию.нет" иностранным агентом. Об этом сообщила директор центра Анна Ривина.

"95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% – за пропаганду ЛГБТ", – считает Ривина. Глава центра также приложила скриншот официального документа, в котором приводится фрагмент её интервью с Forbes. В нём она рассуждает о том, что если бы в России решались проблемы домашнего насилия, то необходимости в центре "Насилию.нет" не было бы.

Ранее Минюст начал проверку "Насилию.нет" из-за того, что центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов. Ведомство собиралось изучить финансовую документацию, документы, связанные с публичными мероприятиями, публикации в СМИ и внутренние документы организации.

Проект "Насилию.Нет" был создан в 2015 году. В 2018 году он получил статус автономной некоммерческой организации. За год волонтеры центра обрабатывают сотни обращений пострадавших.

  • Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию или общественное движение, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, поэтому стало возможным преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.

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