Минюст проводит проверку центра "Насилию.нет"

Российский центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" направил в министерство юстиции документы для масштабной проверки. Минюст начал её на основании заявления от человека по фамилии Трубецкой. Он отказался разглашать свои данные. Об этом заявила руководитель центра Анна Ривина.

По словам Ривиной, к 14 декабря "Насилию.нет" должен был подготовить отчетность за всё время существования организации — два с половиной года. Минюст проверить финансовую документацию, документы, связанные с публичными мероприятиями, публикации в СМИ, внутренние документы организации. Организация сообщила, что представитель Минюста обещал показать заявление, которым была инициирована проверка, но так и не сделал этого.

Причиной проверки стало то, что центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов, уточнили "Коммерсанту" в Минюсте. В ответ Анна Ривина написала фейсбуке, что министерство "Насилию.нет" об этой причине не сообщило.

Проект "Насилию.Нет" был создан в 2015 году. В 2018 году он получил статус автономной некоммерческой организации. За год волонтеры центра обрабатывают сотни обращений пострадавших.