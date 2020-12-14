Минюст проводит проверку центра "Насилию.нет"

Российский центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" направил в министерство юстиции документы для масштабной проверки. Минюст начал её на основании заявления от человека по фамилии Трубецкой. Он отказался разглашать свои данные. Об этом заявила руководитель центра Анна Ривина.
По словам Ривиной, к 14 декабря "Насилию.нет" должен был подготовить отчетность за всё время существования организации — два с половиной года. Минюст проверить финансовую документацию, документы, связанные с публичными мероприятиями, публикации в СМИ, внутренние документы организации. Организация сообщила, что представитель Минюста обещал показать заявление, которым была инициирована проверка, но так и не сделал этого.
Причиной проверки стало то, что центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов, уточнили "Коммерсанту" в Минюсте. В ответ Анна Ривина написала фейсбуке, что министерство "Насилию.нет" об этой причине не сообщило.
Проект "Насилию.Нет" был создан в 2015 году. В 2018 году он получил статус автономной некоммерческой организации. За год волонтеры центра обрабатывают сотни обращений пострадавших.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать любую некоммерческую организацию или общественное движение, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что стало возможным преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.
- В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан.
- 11 декабря группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект, ужесточающий наказание за нарушения для граждан или СМИ, признанных иностранными агентами. В пояснительной записке необходимость принятия законопроекта объясняется обеспечением открытости и прозрачности деятельности лиц, получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории России.
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