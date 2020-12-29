В Хорватии в результате землетрясения много пострадавших

В Хорватии в результате землетрясение магнитудой 6,4 много пострадавших, сообщили местные экстренные службы.

По информации телеканала N1, эпицентр толчков находился в городе Петриня, в 50 километрах от столицы страны Загреба. Телеканал со ссылкой на представителя администрации города сообщил о гибели 12-летнего ребёнка. Но другие детали не приводятся. N1 показал кадры того, как спасатели извлекают из-под завалов местного жителя с ребёнком. Оба живы. На других кадрах - дом с обвалившейся крышей, передаёт Reuters.

О большом количестве пострадавших в Петрине, а также в соседнем городе Сисак сообщил глава службы срочной медицинской помощи Сисака Томислав Фабиянич. У пострадавших, по его словам, переломы, сотрясение мозга, некоторых пришлось оперировать.

Новостное агентство Словении STA передало, что в качестве меры предосторожности власти решили на время остановить единственную в стране атомную электростанцию, находящуюся в ста километрах от эпицентра толчков.

Землетрясение ощущалось в Загребе, где люди в панике выбегали на улицы. На некоторых из этих улиц - осколки черепицы с крыш, другой мусор. Также толчки почувствовали жители ряда районов в Боснии и Сербии.

Балканская служба Радио Свобода отмечает, что сильные толчки происходят в Хорватии второй день подряд. Повреждены здания в нескольких населённых пунктах.