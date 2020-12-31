Игра со спичками. Светлана Осипова – о философской правде

Год завершился, а мы про его итоги толком ничего не знаем. Не знаем точное число заболевших ковидом и точную смертность. Не знаем результатов испытаний вакцины, реального ущерба от неё или реальной пользы. Не знаем, что будем делать, если столкнемся с более серьезной модификацией вируса, не знаем, сколько ещё продлятся изоляция и масочный режим.

В 2020 году мы дорого заплатили за несамостоятельность, делегирование решения проблем представителям власти, которым мы не нужны, смирение с тем, что в новостях по телевизору нам врут, а статистику подделывают: "Ну а что с этим сделаешь?" Никто из нас не мог вообразить, какое огромное значение могут иметь так называемые официальные новости из телевизора. В 2020 году мы дорого заплатили за наше стремление к привычной жизни в условиях, когда этой привычной жизни быть не может, и мы даже не предполагаем, во сколько нам обойдется следующий год.

В 2020 году стало особенно очевидно, что люди предоставлены сами себе, что государство не только не стремится, но и физически не может им помочь, что спасение утопающих действительно стало делом самих утопающих, что успешный поиск медикаментов во время их дефицита – результат хороших знакомств, быстрая госпитализация в хорошую больницу – тоже, охрана жизни и противостояние действиям преступников – дело самих граждан. Полицию часто не дождешься, а те, кто дожидается, могут услышать что-то в духе "сам виноват".

И в этом есть философская правда. Мы делегировали решение проблем детям, которые играют со спичками, гонятся за рейтингами и сомнительным признанием соседей, принимают законы, которые противоречат Конституции. Охрана безопасности страны и общества поручена людям, которые допускают детские ошибки, информацию о передвижениях и действиях работников службы безопасности можно купить на теневом рынке, чтобы узнать подробности спецоперации, достаточно позвонить службисту на мобильный с городского номера и просто попросить рассказать. ФСБ, кажется, не может никого из нас охранять. Хорошая новость в том, что, даже действуя на своей территории и работая против тех, кто не может им физически сопротивляться: политиков, историков, подростков-"террористов", силовики промахиваются через раз, а то и чаще. Это оставляет нам всем неплохие шансы.

Судить активистов и политиков по антиконституционной статье, преследовать журналистов, вносить в реестр "иностранных агентов" тех, кто делает что-то полезное для людей и страны, игнорировать важные для общества инициативы, продвигать важные для себя и без остановки гнать воображаемую чёрную собаку – всё это очень простые задачи, но и с ними дети с бесчисленным количеством спичек убедительно справиться не смогли.

В 2020 году гонка закончилась стремительным внесением поправок в законы о митингах, "иностранных агентах" и защите правоохранителей. Поправки защищают государство от людей, а вовсе не общество от заморских напастей. Например, физические лица, признанные иностранными агентами, – а для того, чтобы стать "иностранным агентом", теперь достаточно получать деньги из иностранного источника и при этом "заниматься политической деятельностью", – не смогут занимать государственные должности. Остается только надеяться, что проблема, решенная этим законопроектом, была хотя бы в двадцатке главных проблем России.

Это при том, что закон и так разрешал признавать "иноагентами" физических лиц еще с 2019 года. Воспользовались этим правом представители власти, правда, только несколько дней назад – 28 декабря Министерство юстиции России включило в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента" пять человек. На каком основании было принято это решение, никто, конечно, не объяснил.

Мы живем в правовом государстве. Правда, права все у государства

Для журналистов в 2020 году свой новогодний подарок – тоже поправки, формулировка которых лишает какой-либо надежды, не имея юридического образования, понять, как же теперь надо работать, чтобы ничего не нарушить, никого не обидеть и не ввести в заблуждение товарища майора. Личные данные силовиков, в том числе информацию об их имуществе, теперь запрещается разглашать, даже если угроза для их жизни отсутствует (раньше подобные ограничения действовали только в случае, если жизни и здоровью должностного лица, угрожала опасность из-за его служебной деятельности). Исходя из этой поправки, писать про силовиков в скором времени станет незаконно. А публикации про силовиков – проблема, которая, несомненно, входит в десятку главных проблем, с которыми необходимо бороться прямо сейчас. Во благо обществу, естественно.

Регламентация работы журналистов на митинге не менее интересное нововведение. У журналистов появятся специальные знаки, утверждённые на государственном уровне. Если журналист будет на митинге без этого знака или по какой-то причине решит этот знак "прятать", ему грозит административная ответственность. Более того, в первом чтении принят законопроект, позволяющий сотрудникам полиции задерживать журналистов на публичных мероприятиях и в течение 3 часов выяснять, насколько правомерно работник медиа использует свой отличительный знак. То, что разрешение задерживать журналистов будет использоваться при каждом удобном случае, не вызывает никаких сомнений.

Теперь, когда основные проблемы решены на государственном уровне, жизнь точно должна наладиться – в конце концов, мы живем в правовом государстве (правда, права все у государства).

Подвести итоги 2020 года в цифрах – а именно цифры в этом году волнуют больше всего – мы не можем, и сможем еще нескоро: сколько вылечилось, сколько умерло, сколько вакцинировалось, сколько оказалось за чертой бедности, сколько обанкротилось, скольких осудили, скольких арестовали. Но глупые законы и ограничения, не находящие логического объяснения и не поддающиеся адекватной правовой оценке, – это тоже итоги.

Но есть и другие. В 2020 году мы как никогда благодарили врачей и ценили их труд, берегли здоровье не только наших родных, но и незнакомых людей, сидели на школьных онлайн-уроках и поражались терпению учителей, осознавали пользу образования и ценность достоверной и полной информации, учили бабушек пользоваться скайпом, потому что очень хотели их увидеть. В 2020 году каждый из нас стал сильнее, терпеливее и ответственнее. В 2020 году люди меньше просили у чиновников и больше их ругали, требуя хотя бы не мешать, потому что вспомнили, что сами справятся лучше, а игры со спичками – это страшно, бесполезно и глупо. И это тоже итог.

Светлана Осипова – московский журналист



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