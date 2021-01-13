Лицом к событию. Навальный летит с "Победой"?

Что меняет возвращение лидера оппозиции в столицу России 17 января? Какие Кремль приготовит контрмеры против Навального? Обсуждают политик Олег Степанов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зам председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский, адвокат Ольга Михайлова, политолог Аббас Галлямов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31044645.html
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