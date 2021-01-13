Время Свободы: Политик Навальный, шаман Габышев и "Дредноуты" Гришковца

Алексей Навальный возвращается в Россию***Якутский шаман Александр Габышев собирается в новый поход на Москву*** Возможен ли импичмент Дональда Трампа до инаугурации нового президента США и его уголовное преследование после?***Тридцать лет назад россияне откликнулись на кровавые события в Вильнюсе полумиллионной демонстрацией протеста, возможно ли такое сегодня?