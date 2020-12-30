"Левада-центр": 2020 год стал самым тяжёлым для россиян с 1991 года

2020 год стал самым тяжёлым для России с 1991 года, а для личного и семейного благополучия россиян - с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные исследования "Левада-центра".

Согласно результатам опроса, впервые с 1991 года 88 процентов россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. 65 процентов респондентов сказали, что этот год более тяжелый, чем предыдущий для них и для их семей, — и это самый высокий показатель с 1998 года. Половина респондентов назвала 2020 год плохим или очень плохим, хорошим его сочли лишь 10 процентов. Это рекордный показатель с конца 1990-х годов.

47 процентов опрошенных россиян считают 2020 год в целом неудачным, 44 процента – удачным. В прошлом году доля тех, кто считал 2019 год удачным, составляла 61 процент.

Ухудшение россияне заметили в таких сферах, как: общий уровень жизни (64%), работа образовательных учреждений (60%), работа медицинских учреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%).

В таких областях, как работа правоохранительных органов, работа СМИ, межнациональные отношения, влияние людей на государственные дела, личная безопасность, справедливость распределения материальных благ, возможность свободно высказывать свое мнение, большинство россиян не увидели значимых изменений.

Опрос проводился 18-20 декабря. В нём участвовали 1609 человек в возрасте от 18 лет.