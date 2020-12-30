Правительство выделило 500 миллионов рублей на проект дочери Путина в МГУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 487 миллионов рублей на создание инфраструктуры Научно-технического центра МГУ. Деньги из резервного фонда правительства должны быть направлены на разработку проектной документации, необходимой для развития центра. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 149,9 миллиарда рублей, один из авторов его концепции – фонд “Национальное интеллектуальное развитие”, который возглавляет дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

Впервые идею создания технологической долины на базе МГУ высказал его ректор Виктор Садовничий в начале 2010-х годов. Он был научным руководителем Тихоновой. В 2019 году правительство подписало постановление о создании центра, в ноябре началось его строительство. Инновационный центр должен будет заниматься развитием фундаментальной и прикладной науки, в том числе биомедициной, нанотехнологиями, робототехникой, геономией и "инновационным спортом".

Под проект выделяются федеральная и московская земля и земли, арендованные полутора десятками структур, финансирование государства, Москвы и государственных компаний. Полное освоение земель, выделенных под строительство, должно в два раза увеличить площадь объектов МГУ, на этой земле кроме лабораторий и учебных корпусов предполагается возведение как минимум 550 тысяч квадратных метров коммерческого жилья, писал РБК.

В расследовании РБК о строительстве центра впервые упоминалась Катерина Тихонова. В тексте не говорилось о её связи с Кремлём. На следующий день после этой публикации о том, что Тихонова является дочерью президента России, заявил российский журналист Олег Кашин; в тот же день неназванный источник агентства Reuters, близкий к МГУ, сообщил, что Катерина Тихонова – дочь Путина.

После этого о личности Тихоновой и её проектах, связанных с государственными деньгами, выходили многочисленные расследования. Путин их содержательно не комментировал, лишь отметив, что его дочери занимаются наукой. Он не подтверждал и не отрицал, что Тихонова – его дочь.