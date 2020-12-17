Путин не стал отрицать, что Шамалов был его зятем

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал публикацию издания "Важные истории" о том, что бизнесмен Кирилл Шамалов, который в публикаци назван бывшим мужем дочери Путина, получил пакет акций крупнейшей нефтехимической компании страны "Сибур" за символические 100 долларов вместо реальной стоимости в 380 миллионов долларов.
Вопрос задал тот же журналист Life, что и вопрос про отравление Навального.
Путин не стал отрицать, что Шамалов является его бывшим зятем. Он сказал, что просмотрел расследование и обратил внимание, что Шамалова там называют "зятем", а в конце пишут "бывший зять". Других комментариев он не дал.
Говоря об акциях "Сибура", Путин поддержал официальную версию компании - о том, что Шамалов получил их в рамках программы поощрения высших менеджеров.
Комментируя расследование, Путин также предположил, что оно стало ответом на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы - непрямо обвинив авторов расследования в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.
- Офшорная компания Кирилла Шамалова, которого СМИ называют бывшим мужем дочери президента России Владимира Путина, в 2013 году купила 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" стоимостью 380 млн долларов всего за 100 долларов – в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены. Об этом пишут "Важные истории" и OCCRP со ссылкой на полученный архив электронной почты Шамалова.
- Шамалов – сын Николая Шамалова, которого Reuters называл старым другом Путина и акционером банка "Россия". В начале 2015 года он, по данным Reuters, состоял в отношениях с дочерью Путина Катериной Тихоновой (Путин не признавал и не отрицал родства с ней).
- Ранее пресс-служба "Сибура" процитировала журналистам заявление председателя правления компании Дмитрия Конова о том, что сделки в 2013 году проходили в рамках одного из этапов запущенной акционерами в 2011 году программы дополнительной мотивации широкого круга руководящих менеджеров компании.
- В начале 2018 года Bloomberg сообщил, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. "А примерно за полгода до этого Шамалов продал пакет акций "Сибура", что приобрел у Геннадия Тимченко в 2013 году. По сведениям опрошенных Bloomberg источников, на продаже Шамалов ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России", – указывает издание.
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