Путин не стал отрицать, что Шамалов был его зятем

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал публикацию издания "Важные истории" о том, что бизнесмен Кирилл Шамалов, который в публикаци назван бывшим мужем дочери Путина, получил пакет акций крупнейшей нефтехимической компании страны "Сибур" за символические 100 долларов вместо реальной стоимости в 380 миллионов долларов.

Вопрос задал тот же журналист Life, что и вопрос про отравление Навального.

Путин не стал отрицать, что Шамалов является его бывшим зятем.​ Он сказал, что просмотрел расследование и обратил внимание, что Шамалова там называют "зятем", а в конце пишут "бывший зять". Других комментариев он не дал.

Говоря об акциях "Сибура", Путин поддержал официальную версию компании - о том, что Шамалов получил их в рамках программы поощрения высших менеджеров.

Комментируя расследование, Путин также предположил, что оно стало ответом на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы - непрямо обвинив авторов расследования в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.