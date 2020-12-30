В Омске суд оштрафовал участников пикетов против Мураховского

Районный суд Омска в среду признал Андрея Уфимцева, устроившего одиночный пикет против назначения министром здравоохранения области Александра Мураховского, виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия. Ему присудили 10 тысяч рублей штрафа, сообщила Сибирь.Реалии юрист Анастасия Васильева.
Житель Омска протестовал против назначения министром главврача больницы скорой медицинской помощи №1, куда после отравления в августе доставили политика Алексея Навального - именно Мураховский заявил журналистам, что причиной комы оппозиционного политика стало "нарушение обмена веществ", а не отравление.
29 декабря суд Омска оштрафовал за участие в отдельных одиночных пикетах против назначения Мураховского ещё трёх человек - Дмитрия Грунина, Даниила Чебыкина и Евгения Рудковского - на 10 тысяч рублей каждого. По словам Васильевой, судья отнесся к Грунину предвзято и агрессивно, пытаясь заставить его подтвердить , что "есть какая-то сила политическая, которая организует целенаправленно людей, чтобы они выходили на публичные мероприятия". "Судья посчитал единым, в том числе по времени, мероприятием все пикеты, хотя пикетчики с плакатом стояли исключительно по одному - это подтвердили даже полицейские. Некоторые, к примеру, Рудковский вообще через 20 минут после предыдущего пикетирующего. Тем не менее, судья применил норму закона, принятого только 23 декабря - спустя больше месяца(!) - который приравнял очередь из одиночных пикетов к мероприятию массовому", - сообщила Васильева.
По словам юриста, в рамках этого же мероприятия был оштрафован и пятый житель Омска - Ричард Кинг, планировавший участвовать в пикете против назначения Мураховского. "Позже он отменил свой пикет, но полицейские успели составить на него протокол, задержать его. Когда выяснилось, что он не участвовал, ему вменили отсутствие маски в общественном месте и оштрафовали на 15 тысяч рублей", - сообщила Анастасия Васильева.
Во время пребывания Навального в больнице Мураховский отвечал, в частности, за общение с прессой. Именно он заявил журналистам, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, главврач отказывался допускать к политику его жену Юлию, ссылаясь на то, что у неё нет с собой свидетельства о браке, а также какое-то время не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Навальный и его родные обвиняют Мураховского и административный состав клиники во лжи и попытке скрыть следы отравления. При этом оппозиционер поблагодарил лечивших его врачей, которые, вероятно, спасли ему жизнь.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте по дороге из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в больницу скорой помощи № 1, где был введён в искусственную кому.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок".
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