В Омске суд оштрафовал участников пикетов против Мураховского

Районный суд Омска в среду признал Андрея Уфимцева, устроившего одиночный пикет против назначения министром здравоохранения области Александра Мураховского, виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия. Ему присудили 10 тысяч рублей штрафа, сообщила Сибирь.Реалии юрист Анастасия Васильева.

Житель Омска протестовал против назначения министром главврача больницы скорой медицинской помощи №1, куда после отравления в августе доставили политика Алексея Навального - именно Мураховский заявил журналистам, что причиной комы оппозиционного политика стало "нарушение обмена веществ", а не отравление.

29 декабря суд Омска оштрафовал за участие в отдельных одиночных пикетах против назначения Мураховского ещё трёх человек - Дмитрия Грунина, Даниила Чебыкина и Евгения Рудковского - на 10 тысяч рублей каждого. По словам Васильевой, судья отнесся к Грунину предвзято и агрессивно, пытаясь заставить его подтвердить , что "есть какая-то сила политическая, которая организует целенаправленно людей, чтобы они выходили на публичные мероприятия". "Судья посчитал единым, в том числе по времени, мероприятием все пикеты, хотя пикетчики с плакатом стояли исключительно по одному - это подтвердили даже полицейские. Некоторые, к примеру, Рудковский вообще через 20 минут после предыдущего пикетирующего. Тем не менее, судья применил норму закона, принятого только 23 декабря - спустя больше месяца(!) - который приравнял очередь из одиночных пикетов к мероприятию массовому", - сообщила Васильева.

По словам юриста, в рамках этого же мероприятия был оштрафован и пятый житель Омска - Ричард Кинг, планировавший участвовать в пикете против назначения Мураховского. "Позже он отменил свой пикет, но полицейские успели составить на него протокол, задержать его. Когда выяснилось, что он не участвовал, ему вменили отсутствие маски в общественном месте и оштрафовали на 15 тысяч рублей", - сообщила Анастасия Васильева.

Во время пребывания Навального в больнице Мураховский отвечал, в частности, за общение с прессой. Именно он заявил журналистам, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, главврач отказывался допускать к политику его жену Юлию, ссылаясь на то, что у неё нет с собой свидетельства о браке, а также какое-то время не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Навальный и его родные обвиняют Мураховского и административный состав клиники во лжи и попытке скрыть следы отравления. При этом оппозиционер поблагодарил лечивших его врачей, которые, вероятно, спасли ему жизнь.