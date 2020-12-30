Россия запретила въезд нескольким гражданам Британии - из-за Навального

Россия ввела запрет на въезд в страну для нескольких граждан Великобритании. Об этом в среду было объявлено британскому послу Деборе Броннерт, которую вызвали в МИД России. Причиной санкций, как говорится в заявлении МИД, стало принятие Британией в октябре "неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с <оппозиционером Алексеем> Навальным".

Как говорится в заявлении МИД России, запрещён въезд в Россию тем, "кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности". Конкретные имена не называются.

Ранее был запрещён въезд на территорию России нескольким гражданам Германии, Франции и Швеции. Именно в лабораториях этих стран эксперты обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок", что позволило прийти к заключению, что он был отравлен в России. В связи с отравлением ЕС ввёл санкции против нескольких российских чиновников. Великобритания, которая в этом году вышла из ЕС и теперь проводит самостоятельную санкционную политику, ввела санкции против тех же самых лиц, среди которых, в частности, первый заместитель главы кремлёвской администрации Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников.

Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, и называют утверждения об отравлении со стороны стран Запада необоснованными.