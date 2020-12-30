Александра Лукашенко в Минске символически приняли в состав ОМОНа

Белорусский президент Александр Лукашенко, легитимность которого оспаривают многие страны мира, был символически принят в состав Отряда милиции особого назначения в Минске. Ему был вручён чёрный берет – особая форма отличия для бойцов спецподразделения, которую обычно получают после сдачи квалификационных экзаменов или за спортивные заслуги.

Лукашенко получил чёрный берет во время посещения базы минского ОМОНа. Ему его вручил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. По его словам, это было сделано решением совета командиров отрядов.

Лукашенко заявил, что не сдал экзамен на право ношения берета. Балаба ответил ему, что вручение за особые заслуги не противоречит положению о вручении берета. "Товарищ президент, вы были с нами в боевых порядках, и сейчас вы полноценный боец отряда милиции особого назначения", – заявил он. Лукашенко поцеловал головной убор, но надевать его не стал, свидетельствует видеозапись связанного с его пресс-службой телеграм-канала “Пул Первого”.

В белорусских городах уже полгода продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов, на которых, как утверждает ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Белорусы выходят на улицы с требованием новых и честных выборов, прекращения насилия и репрессий и освобождения политических заключенных. Многие митинги заканчивались столкновениями протестующих с ОМОНом.