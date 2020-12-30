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В Баренцевом море завершён поиск рыбаков с затонувшего судна

Церемония памяти экипажа рыболовецкого судна "Онега", Мурманск, 29 декабря 2020 года

В Баренцевом море завершена активная стадия поисков рыбаков с затонувшего судна "Онега" (порт приписки Мурманск). Оно затонуло 28 декабря. Из 19 членов экипажа удалось спасти двоих. 17 моряков считаются погибшими.

В район крушения судна направится буксир для мониторинга дна.

По версии МЧС, наиболее вероятная версия произошедшего – опрокидывание при вытягивании рыболовецкого трала. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

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