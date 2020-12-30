Общая сумма исков Пригожина к Навальному составила 77 млн рублей

Совокупный размер исков Евгения Пригожина к Алексею Навальному составил 77 миллионов рублей. Об этом агентству Интерфакс сообщили в пресс-службе группы компаний "Конкорд", принадлежащих бизнесмену, которого СМИ называют поваром Владимира Путина.

По словам его представителей, Пригожин собирается подать против оппозиционера еще как минимум шесть исковых заявлений. В настоящее время московские районные суды рассматривают десять исков о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена.

В пресс-службе "Конкорда" заверили, что инициированные судебные производства не связаны с политическими взглядами заявителя.

22 декабря Пригожин подал в Люблинский районный суд Москвы иск к Навальному и ведущему YouTube-канала "Навальный Live" Владимиру Милову. Предприниматель потребовал от каждого ответчика по 5 миллионов рублей за сведения, которые заявитель рассматривает как порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Накануне стало известно то том, что российские правоохранительные органы завели против Навального уголовное дело. Его обвинили в растрате пожертвований. Это произошло после того, как оппозиционер опубликовал свой телефонный разговор с предполагаемым офицером ФСБ, который фактически признался в покушении на Алексея и рассказал подробности, полагая, что разговаривает с начальством. В спецслужбе разговор назвали подделкой.