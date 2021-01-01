Без тормозов. Андрей Мальгин – о врагах в наступившем году

Минувший год Владимир Путин завершил эффектно – выстрелом из дюжины репрессивных законов, которые, как нам разъяснили штатные пропагандисты, стали развитием и конкретизаций новых положений исправленной Конституции. Я лично в фактическом запрете любой протестной активности и в выделении критиков режима в особую категорию врагов народа особой связи с поправками не увидел. Поправки, конечно, на пользу правам и свободам граждан не пошли, но вроде бы из них не вытекало требование к зарубежным интернет-платформам беспрепятственно транслировать кремлевскую пропаганду. И обязанность гражданина, получившего из-за рубежа пять копеек, добровольно повесить на себя табличку "иностранный агент" и самоудалиться из политической деятельности – этого тоже из поправок не следовало. Давать уголовный срок за перекрытие улиц ради протестного митинга также трудно увязать с какой-то конкретной поправкой. Нет этого в Конституции, даже в изуродованной.



Однако сам ход событий последнего времени вел именно к этому. Репрессии и зажимание свобод усиливались, расширялись, захватывали все новые области человеческой деятельность. А такая область деятельности, как участие в политике, стала приравниваться к активности криминальной, к преступлению. Давление государства нарастало весь год, не ослабевая, с каждым днем, у телевизионных пропагандистов под конец уже буквально пена шла изо рта, и все – и наверху, и внизу – понимали тенденцию. Так что никто не удивился, когда практически под новогодний бой часов был произведен последний законодательный залп.



Так и что же теперь? Надеяться на то, что в наступившем году эта огромная огнедышащая машина, несущаяся с горы, сметая со своего пути всё живое, вдруг сумеет затормозить? Надеяться на это могут только очень наивные люди. Она и дальше будет лететь вниз просто по инерции. Даже если ее не будет толкать энергия ослеплённой ненавистью власти, утратившей связь с реальностью. Инерции уж точно хватит на весь 2021 год.



Но тут есть варианты. Наиболее вероятный – это и новые репрессии, и новые запретительные законы, и попытки растоптать интернет, и, увы, покушения на лидеров оппозиции, и запреты СМИ, то есть будет всё, что было в 2020 году, но только этого будет больше, это будет омерзительней и откровенней. Я думаю, если б Путин вдруг, встав утром не с той ноги, захотел бы объявить новую перестройку, даже он не смог бы изменить ход событий, педаль тормоза бы не сработала.

Ни эффективно работающей экономики, ни развитой системы государственного управления, ни зрелых демократических институтов, ни передовой науки в распоряжении нынешней российской власти нет

Однако эта разрушительная энергия взбесившейся системы может найти выход не внутрь, а наружу. То есть война? Да, война. "Крымский консенсус" давно рассосался, и на фоне растущего обнищания населения и экономического тупика велик соблазн утопить растущее массовое недовольство в патриотическом угаре. Танки наши быстры, и всё такое. Вероятность крупной внешнеполитической авантюры в наступающем году чрезвычайно велика именно из-за той энергии катящейся вниз государственной машины. В этом случае не так уж нужны будут репрессии против оппозиции, которая окажется на обочине общественного внимания. Ну проведут для поддержания тонуса парочку судебных процессов, да только кто их заметит! Ну и, как известно, война всё спишет.



И все-таки у Путина есть враг посильнее Госдепа и похитрее Бандеры. Этот враг – коронавирус. В 2020 году он уже сделал то, что никакой оппозиции было бы не под силу: скомкал обнуление, задуманное как триумф воли, превратил всенародную электоральную поддержку в фарс, по сути, отменил грандиозный юбилей Победы, апофеозом которого должен был стать Путин на Мавзолее в окружении мировых лидеров, благодарящих его за избавление от фашизма. Всё это осталось в быстро испарившихся мечтах. А сам несостоявшийся триумфатор забился чуть ли не на весь год в бункер, время от времени принимая подданных, являющихся к нему в виде изображения на телемониторе.



Не знаю, что это будет – какая-нибудь третья или четвертая волна, или провал прививочной кампании, или острый экономический кризис, но у меня есть полное ощущение, что худшее впереди. Потому что, как и с другими своими врагами, российская власть пытается бороться с коронавирусом с помощью лжи. Но если где-то дезинформация, манипуляции, потёмкинские деревни или утаивание правды могут привести к результатам, пусть и временным, то в борьбе с эпидемией ХХI века это испытанное средство может и не сработать. Ни эффективно работающей экономики, ни развитой системы государственного управления, ни зрелых демократических институтов, ни передовой науки в распоряжении нынешней российской власти нет.



Когда историки будущего будут вспоминать эту эпидемию, прокатившуюся по стране и оставившую глубокий след в народном бытии, они вспомнят и Путина. По Пушкину: "Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда..."



Андрей Мальгин – журналист и блогер, живёт в Италии



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